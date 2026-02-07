7 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 15:53

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Lodi: ”Vergara? Pensavo che Goretti se lo sarebbe portato a Firenze dalla Reggiana”

News

Lodi: ”Vergara? Pensavo che Goretti se lo sarebbe portato a Firenze dalla Reggiana”

Redazione

7 Febbraio · 12:56

Aggiornamento: 7 Febbraio 2026 · 12:56

TAG:

Vergara

Condividi:

di

E pensare che Goretti, a Reggio Emilia, lo aveva già osservato da vicino, mentre Antonio Vergara è sempre rimasto legato al Napoli, nonostante le grandi speranze riposte in lui dal suo scopritore Salvatore Lodi:

«Lo vidi giocare quando aveva solo 8 anni e capii subito che sarebbe diventato speciale», ha raccontato Lodi a Sky Sport. «Era incredibilmente forte e determinato, sembrava un piccolo adulto in mezzo ai bambini. Giocava con naturalezza, da vero maestro del pallone, e mi colpirono anche la sua tenacia e umiltà. Già allora si vedeva il talento».

«I gol segnati contro Chelsea e Fiorentina sono stati impressionanti, ma può fare ancora di più. La sua “fortuna” è stata, in parte, la sfortuna del Napoli, tra infortuni e circostanze. Pensavamo che sarebbe andato via, perché il suo valore sul mercato era enorme. Credevamo che Goretti lo avrebbe portato a Firenze. È un giocatore ‘alla Cassano’ e con la Fiorentina ha lasciato un’impressione straordinaria».

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio