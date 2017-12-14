In pochi lo hanno visto, ma Pradé prima della partita ha fatto un giro di campo. La reazione della Tribuna...

Giro di campo per l’ex ds della Fiorentina Daniele Pradè prima del fischio d’inizio del match tra i viola e la Sampdoria: il dirigente blucerchiato, quando è passato davanti alla tribuna coperta, si è...

A cura di Redazione Labaroviola 14 dicembre 2017 09:33

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