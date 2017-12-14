In pochi lo hanno visto, ma Pradé prima della partita ha fatto un giro di campo. La reazione della Tribuna...
Giro di campo per l’ex ds della Fiorentina Daniele Pradè prima del fischio d’inizio del match tra i viola e la Sampdoria: il dirigente blucerchiato, quando è passato davanti alla tribuna coperta, si è...
A cura di Redazione Labaroviola
14 dicembre 2017 09:33
Giro di campo per l’ex ds della Fiorentina Daniele Pradè prima del fischio d’inizio del match tra i viola e la Sampdoria: il dirigente blucerchiato, quando è passato davanti alla tribuna coperta, si è anche preso gli applausi di circa 100 tifosi presenti in tutto il settore del parterre a bordocampo. Pradè ha ringraziato salutando. Così riporta La Nazione.