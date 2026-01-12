Lo scontro con Pulisic lascia il segno: De Gea mostra la caviglia sanguinante sui social

L’impatto tra David De Gea e Christian Pulisic nel primo tempo di Fiorentina-Milan non è rimasto senza conseguenze. A raccontarlo è stato lo stesso portiere viola, che nella mattinata successiva alla partita ha condiviso sui social l’immagine di una caviglia pesantemente segnata, tra gonfiore e ferite, frutto dello scontro avvenuto durante una delle principali occasioni create dal Milan nella prima frazione. In campo, l’episodio aveva già fatto temere il peggio: De Gea era rimasto a terra per diversi istanti e aveva richiesto l’intervento dei sanitari. Nonostante ciò, lo spagnolo ha scelto di proseguire la gara, stringendo i denti fino al fischio finale. Una scelta che va oltre il singolo episodio e che si inserisce nel momento di grande coinvolgimento del portiere all’interno del progetto viola.