12 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 13:23

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Lo scontro con Pulisic lascia il segno: De Gea mostra la caviglia sanguinante sui social

News

Lo scontro con Pulisic lascia il segno: De Gea mostra la caviglia sanguinante sui social

Redazione

12 Gennaio · 10:58

Aggiornamento: 12 Gennaio 2026 · 10:58

TAG:

De Gea

Condividi:

di

L’impatto tra David De Gea e Christian Pulisic nel primo tempo di Fiorentina-Milan non è rimasto senza conseguenze. A raccontarlo è stato lo stesso portiere viola, che nella mattinata successiva alla partita ha condiviso sui social l’immagine di una caviglia pesantemente segnata, tra gonfiore e ferite, frutto dello scontro avvenuto durante una delle principali occasioni create dal Milan nella prima frazione. In campo, l’episodio aveva già fatto temere il peggio: De Gea era rimasto a terra per diversi istanti e aveva richiesto l’intervento dei sanitari. Nonostante ciò, lo spagnolo ha scelto di proseguire la gara, stringendo i denti fino al fischio finale. Una scelta che va oltre il singolo episodio e che si inserisce nel momento di grande coinvolgimento del portiere all’interno del progetto viola.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio