Lo Monaco: "Dopo il risultato della Cremonese sono scesi in campo senza stimoli. Serviva intensità"

Lo Monaco commenta la prestazione della Fiorentina a Roma.

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Pietro Lo Monaco ha commentato il netto successo della Roma sulla Fiorentina allo Stadio Olimpico.

“La Roma si è trovata di fronte una Fiorentina che, probabilmente dopo aver conosciuto in anticipo il risultato di Cremona, è scesa in campo con meno stimoli. Ci si aspettava comunque una prestazione più intensa da parte dei viola, anche se i giallorossi sono stati bravi a imporre il proprio gioco. Il 4-0 è un punteggio pesante, ma per quello che si è visto avrebbe potuto essere anche più largo”.

Poi uno sguardo al momento della squadra capitolina e al lavoro di Gasperini:

“Quello che sta facendo la Roma in queste settimane non mi sorprende: già a inizio stagione si erano intraviste cose interessanti. Nei periodi con tante assenze è stato difficile per Gasperini sviluppare al meglio il suo calcio, ma le sue squadre restano sempre vive. Se a un certo punto i risultati sono mancati, è stato soprattutto per problemi legati all’organico”.