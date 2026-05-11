Lo Monaco: “Contestazione comprensibile, i tifosi sono esausti. Kean? Se vuole stare a casa, se ne vada”

Riflessioni amare dopo il pareggio casalingo con il Genoa che ha blindato la salvezza viola

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, Lo Monaco ha commentato il momento della Fiorentina dopo la salvezza raggiunta.

“Per una squadra come la Fiorentina, una stagione del genere deve restare un’eccezione. Uscirne non era semplice e il fatto di aver conquistato la salvezza con due giornate d’anticipo dà merito a Vanoli”.

Poi il focus sulla protesta del Franchi:

“La contestazione della curva è assolutamente comprensibile. I tifosi hanno sempre sostenuto la squadra, anche quando non lo meritava. I fischi di ieri rappresentano la stanchezza di una piazza che vuole solo arrivare alla fine di questa stagione”.

Sul futuro della rosa:

“Ci saranno giocatori che torneranno dai prestiti e altri che verranno riscattati automaticamente grazie alla salvezza, come Brescianini e Fabbian. La società dovrà trovare il giusto equilibrio”.

Infine una stoccata a Moise Kean:

“Se preferisce restare a casa invece di stare vicino alla squadra, allora forse è meglio che vada via. Quest’anno ha dato la sensazione che Firenze gli stesse stretta. Serve sempre avere un’alternativa pronta, magari anche un giovane interessante”.

Chiusura su Vanoli e sulla società:

“Non è normale pensare di non ripartire da Vanoli. Il suo lavoro va riconosciuto, poi tutto dipenderà dagli obiettivi del prossimo anno. Una società forte deve scegliere gli uomini giusti”.