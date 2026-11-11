Lo Monaco: "Almeno Vanoli ci mette l'anima, Grosso non sembrava convinto di allenare la Fiorentina"

Lo Monaco ha analizzato le difficoltà della squadra viola

Pietro Lo Monaco ha analizzato il momento complicato della Fiorentina, soffermandosi soprattutto sulle lacune difensive e sulle scelte di mercato della società. Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, l'ex dirigente ha riconosciuto il valore tecnico della rosa, evidenziando però come le difficoltà del reparto arretrato stiano condizionando il rendimento della squadra.

"La squadra ha una valenza tecnica importante, anche se ha una spada di Damocle sulla testa che porta tanta frustrazione. La Fiorentina non sa mai cosa combina là dietro, perché la difesa, al di là delle difficoltà individuali, non sa difendere di reparto. È un problema che si porta dietro dallo scorso anno.

Vanoli curava la fase difensiva con Conte, questi giocatori hanno bisogno di lavorare: se fanno cinque sedute di allenamento a settimana, ne facciano otto. La Fiorentina deve correre ai ripari a gennaio, serve un difensore di un certo spessore.

Al momento ha tamponato a sinistra con João Mário, ma anche lì Valdepenas ha buone qualità e ha bisogno di tempo. La Fiorentina, però, non può regalare tempo.

Per fortuna la squadra ha giocatori di grande talento come Mastantuono, speriamo si svegli Pellegrino. Il secondo gol subito contro la Juventus è da comiche: Pellegrino è sulla palla e abbassa la testa, Dragusin non riesce a contrastare Bremer e il portiere chiude il cerchio in una maniera tragicomica.

La squadra aveva giocato con un certo spirito, il pubblico ha dimostrato ancora una volta quanto amore ha e fa rabbia non conseguire risultati.

La Fiorentina sul mercqto ha fatto tanto, ma forse avrei dato delle precedenze ai reparti dove ha problematiche, come la difesa. Qualche giocatore tattico come Mandragora poteva meritare di rimanere ancora. In due anni credo che la Fiorentina abbia speso qualcosa come 250 milioni di euro. Poi devi dare una logica alla spesa.

Vanoli ci mette l'anima ed è un appassionato. Grosso forse non era nemmeno convinto prima di allenare la Fiorentina. Ora bisogna rimboccarsi le maniche e far diventare questa squadra impenetrabile, poi il resto lo fa la qualità dei giocatori davanti".