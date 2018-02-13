Lo Faso, Dragowski, Zekhnini e non solo, arrivano i giovani della Fiorentina...

Stadio evidenzia che ci sono ancora molti giovani viola o in orbita Fiorentina pronti ad essere valutati per il futuro. A giugno arriveranno Vlahovic (’00) dal Partizan e Graiciar (’99) dallo Slovan L...

Stadio evidenzia che ci sono ancora molti giovani viola o in orbita Fiorentina pronti ad essere valutati per il futuro. A giugno arriveranno Vlahovic (’00) dal Partizan e Graiciar (’99) dallo Slovan Liberec. Poi c’è Dragowski, pure lui classe ’97 che reclama un posto tra i titolari in questo finale di stagione. Chi invece aspetta di avere una nuova opportunità è Zekhnini, classe ’98, arrivato in estate dall’Odds, e protagonista per soli 9 minuti in campionato, alla prima giornata contro l’Inter. Un discorso simile può essere fatto per Lo Faso (20 anni domenica scorsa), che all’attivo può vantare solo i 19 minuti di Benevento. Il suo cartellino appartiene ancora al Palermo ma la Fiorentina vanta un’opzione sull’acquisto.