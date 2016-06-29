Ljajic-Torino dietrofront, in mezzo si inserisce un "vecchio amico" viola. La Fiorentina...
Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, aumentano i pretendenti per Adem Ljajic dopo il forte interessamento da parte del Torino. Torino che dopo essere andato vicinissimo al giocatore ne...
Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, aumentano i pretendenti per Adem Ljajic dopo il forte interessamento da parte del Torino. Torino che dopo essere andato vicinissimo al giocatore nelle ultime ore sembra aver bloccato la trattativa. Una grande occasione per la Fiorentina che voleva fortemente Ljajic? Forse sì, forse no. Anche Montella, infatti, nuovo allenatore del Milan, avrebbe inserito in lista l'attaccante serbo, che ha già allenato a Firenze. Ecco che dunque i rossoneri potrebbero gabbare la Fiorentina entro pochi giorni.