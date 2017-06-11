L'Italia strapazza il Liechtenstein (5-0). In goal anche Bernardeschi

Bernardeschi in rete stasera con la nazionale...

È una buonissima Italia quella vista stasera alla Dacia Arena di Udine contro il Liechtenstein e vince per 5-0 grazie alle reti di: Insigne, Belotti, Eder, Bernardeschi e Gabbiadini. Il carrarino subentrato al 59' al posto di Candreva, ha realizzato con un sinistro da fuori area sul palo lungo, la rete del 4-0. La gara era valevole per le qualificazioni ai mondiali del 2018 in Russia. Sarà comunque decisiva la gara in Spagna all'inizio di Settembre.