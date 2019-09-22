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Lirola suona la carica: "Siamo qua per vincere, altri risultati sarebbero una delusione"

L'esterno spagnolo della Fiorentina, Pol Lirola, è intervenuto nel pre partita di Atalanta-Fiorentina ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue dichiarazioni:"Siamo un gruppo nuovo e si è visto dopo il...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
22 settembre 2019 18:38
Lirola suona la carica: "Siamo qua per vincere, altri risultati sarebbero una delusione" - Firenze, stadio A.Franchi, 14.09.2019, Fiorentina-Juventus, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 14.09.2019, Fiorentina-Juventus, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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L'esterno spagnolo della Fiorentina, Pol Lirola, è intervenuto nel pre partita di Atalanta-Fiorentina ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue dichiarazioni:

"Siamo un gruppo nuovo e si è visto dopo il pareggio interno contro la Juventus. Siamo però consapevoli del nostro valore ed abbiamo lavorato tanto per farci trovare pronti contro l'Atalanta. Siamo quo per vincere e vogliamo farlo, ogni altro risultato sarebbe una delusione. Loro sono forti, ma nessuno è imbattibile, hanno delle debolezze sulle quali proveremo a costruire il nostro gioco".

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