Lirola è pienamente recuperato, Montella può tornare al suo 3-5-2

Lirola è pienamente recuperato e disponibile per la partita con il Cagliari. La Nazione scrive che con lo spagnolo si può tornare a schierare la squadra con il fido 3-5-2, utilizzando stavolta Chiesa...

Lirola è pienamente recuperato e disponibile per la partita con il Cagliari. La Nazione scrive che con lo spagnolo si può tornare a schierare la squadra con il fido 3-5-2, utilizzando stavolta Chiesa in un ruolo più consono, cioè più vicino alla porta e non a tutta fascia, dove invece verrebbe piazzato Lirola. Posizione che metterebbe in evidenza le sue qualità più spiccatamente offensive e di spinta sulla fascia per arrivare sul fondo e crossare. Chiesa così non dovrebbe perdere lucidità per inseguire fino nella propria trequarti gli avversari.