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Lirola è pienamente recuperato, Montella può tornare al suo 3-5-2

Lirola è pienamente recuperato e disponibile per la partita con il Cagliari. La Nazione scrive che con lo spagnolo  si può tornare a schierare la squadra con il fido 3-5-2, utilizzando stavolta Chiesa...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 novembre 2019 11:11
Lirola è pienamente recuperato, Montella può tornare al suo 3-5-2 - Firenze, stadio A.Franchi, 06.10.2019, Fiorentina-Udinese, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 06.10.2019, Fiorentina-Udinese, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
Lirola
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Lirola è pienamente recuperato e disponibile per la partita con il Cagliari. La Nazione scrive che con lo spagnolo  si può tornare a schierare la squadra con il fido 3-5-2, utilizzando stavolta Chiesa in un ruolo più consono, cioè più vicino alla porta e non a tutta fascia, dove invece verrebbe piazzato Lirola. Posizione che metterebbe in evidenza le sue qualità più spiccatamente offensive e di spinta sulla fascia per arrivare sul fondo e crossare. Chiesa così non dovrebbe perdere lucidità per inseguire fino nella propria trequarti gli avversari.

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