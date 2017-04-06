L'Inter vuole Bernardeschi, pronta una maxi offerta per il talento di Carrara..

L'Inter starebbe pensando a un dopo Perisic, dato per venduto al Manchester di Mourinho. Il nome del sostituto, secondo la Gazzetta, è quello di un talento viola..

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, l'Inter starebbe pensando di cedere alle lusinghe del Manchester United per Perisic. Il croato potrebbe arrivare alla corte di Mourinho per una cifra che si aggira intorno ai 60 milioni di euro. Per questo motivo i neroazzurri potrebbero puntare tutto su uno tra Berardi (pallino di Pioli) e Bernardeschi. La valutazione di entrambi è di circa 70 milioni di euro e la volontà dei due sarebbe quella di andare a Milano, per sposare a pieno l'idea di una nuova Inter composta da giovani italiani pieni di talento e voglia di vincere.

L'altra idea neroazzurra si chiama Chiesa, ma per la Fiorentina rimane incedibile.