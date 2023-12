L’Integrity Tour della serie A in visita alla Juventus per promuovere la legalità nel mondo del calcio

L’Integrity Tour 2023, iniziativa giunta alla nona edizione e promossa da Lega Serie A, Sportradar e Istituto per il Credito Sportivo, con l’obiettivo di rafforzare la cultura della legalità nel mondo del calcio e a diffondere i veri valori dello sport, ha fatto tappa quest’oggi a Torino, in casa della Juventus. Alla Continassa “Juventus Training Center” si è svolto infatti l’incontro con la prima squadra bianconera e con le formazioni giovanili: l’obiettivo principale di questa iniziativa, che ha coinvolto calciatori, allenatori e dirigenti del club bianconero, è quello di educare e formare tutti gli atleti, dai più giovani ai più esperti, sulla gravità del fenomeno del match fixing. Da ricordare che proprio un giocatore dei piemontese, Nicolò Fagioli, è stato squalificato per aver effettuato scommesse sul calcio a causa della ludopatia.

“La responsabilità verso il mondo dello sport e nei confronti delle giovani generazioni spinge da sempre Juventus a supportare ed ospitare questo incontro formativo importante per dare consapevolezza ai propri tesserati, dal Settore Giovanile alla Prima Squadra, sul fenomeno del match fixing – ha dichiarato Cristiano Giuntoli, Football Director della Juventus – Salvaguardare la correttezza delle competizioni e i valori dell’etica sportiva è un obiettivo di primo piano per il club e ringraziamo Sportradar, Lega Serie A e Istituto per il Credito Sportivo per questa iniziativa”. Lo riporta Sport Face

