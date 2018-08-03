Libero, la Juve ha detto di si per Pjaca alla Fiorentina. Si discutono le cifre..
Secondo il quotidiano Libero, la Juventus avrebbe dato il consenso per vendere Pjaca alla Fiorentina. La formula d'acquisto..
A cura di Redazione Labaroviola
03 agosto 2018 11:25
Come riportato dal quotidiano Libero, la Juventus avrebbe detto di si alla Fiorentina per Marko Pjaca. L'unico dettaglio da definire è quello legato alla formula d'acquisto. I bianconeri infatto, vorrebbero 3 milioni subito e un diritto di ricompra fissato a 25 milioni di euro. Inoltre, si spinge anche per inserire nella trattativa Stefano Sturaro, da sempre un pallino di Corvino