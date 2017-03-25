Libero: Berna non rinnova e il Milan si inserisce. Hanno un modo per sbloccare la trattativa...
Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Libero, ci sarebbe anche il Milan sulle tracce di Federico Bernardeschi, che non rinnoverà il suo contratto con la Fiorentina. Per dare il via alla po...
A cura di Tommaso Fragassi
25 marzo 2017 20:29
Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Libero, ci sarebbe anche il Milan sulle tracce di Federico Bernardeschi, che non rinnoverà il suo contratto con la Fiorentina. Per dare il via alla possibile cessione, però, la società rossonera ha bisogno dei capitali dei nuovi proprietari cinesi. Bernardeschi, infatti, costa parecchio ed è finito nel mirino di società importanti come Inter, Juventus, Chelsea e Bayern Monaco.