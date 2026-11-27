Il protagonista L'ex di giornata è Atta. In estate il blitz notturno di Paratici spazzò via la concorrenza di Inter e Newcastle

L’Udinese ha diritto al 30% del prossimo prezzo di Atta, riducibile al 10% se la Fiorentina versa 5 milioni di euro

Da Udine a Firenze. Dalla maglia bianconera a quella viola. Dalle ambizioni segnate dal rendimento delle sue partite in Friuli, alle difficoltà di una stagione complicatissima a Firenze.

Chissà se Arthur Atta, domenica, nel suo ex stadio, davanti alla sua ex squadra, riuscirà in qualche modo a riprendere per mano la Fiorentina e aiutarla a uscire dalla crisi-incubo in cui è ripiombata dopo il tonfo di Monza.

Già, Atta. E il pensiero corre subito nella direzione del mercato della scorsa estate, quando il blitz (notturno) di Paratici segnò l’operazione sicuramente più a sorpresa ed eclatante della sua prima campagna acquisti viola. Già, perchè strappare il sì ad Atta e portare l’Udinese (club da sempre molto abile a fare mercato in uscita per ottenere il massimo dai propri talenti) al tavolo di una firma così importante, è stato il frutto di un lavoro minuzioso e segnato da paletti (economici e di prospettiva tecnica) decisivi. Atta è passato alla Fiorentina (che spiazzò i contatti di Newcastle e Inter) a chiusura di una trattativa che di fatto gira su un investimento globale (come raccontato dalle cronache di quel giorno di luglio) di circa 40 milioni. Cifra che si forma da una parte fissa già pagata dalla Fiorentina (25 milioni) e poi ritoccata da bonus pesanti e da un diritto sulla rivendita che l’Udinese ha voluto farsi riconoscere. Diritto che si assesta sul 30 per cento del prossimo prezzo di Atta. Percentuale che i viola potrebbero far scendere a 10 versando nella casse dei friulani 5 milioni di euro.

Lo scrive stamattina in edicola La Nazione