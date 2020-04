All’avvocato Luca Bergamini – esperto di diritto sportivo, oggi Compliance affari legali del Bologna – chiediamo di far chiarezza sui rapporti di forza che entrano in gioco nelle fasi dell’accordo.

“Qualsiasi accordo va preso con i singoli calciatori. E’ così che si stanno muovendo le società. Anche perché – a meno che non venga fatta in tempi brevi una modifica. da parte della FIGC a questo tipo di sanzione – se una società non paga gli stipendi entro il 30 maggio viene penalizzata e i calciatori hanno la possibilità di svincolarsi. Ma è vero anche il contrario”.

“L’articolo 1467 del codice civile – a fronte di «avvenimenti straordinari e incredibili» – prevede che anche il club possa richiedere la risoluzione del contratto. Quello che voglio dire è questo: non è solo il giocatore che può andarsene, anche le società possono interrompere un contratto con i propri assistiti”.

Lo riporta il Corriere dello Sport.