L'esperto di mercato Francese: "La Fiorentina ha già individuato il sostituto di Chiesa"

Queste alcune parole di Lee Mee, procuratore fracese, a Tuttosport: “Terrier sarà protagonista in Italia per l’Europeo U21 con la Francia. A livello di club lo conoscono bene Inter e Fiorentina: i vio...

Queste alcune parole di Lee Mee, procuratore fracese, a Tuttosport: “Terrier sarà protagonista in Italia per l’Europeo U21 con la Francia. A livello di club lo conoscono bene Inter e Fiorentina: i viola forse pensano a lui in caso di partenza di Chiesa in estate, ha un profilo simile ed è perfetto per l’Italia”.