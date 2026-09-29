Leonardi: "Fagioli non pensava di essere convocato, è una bella iniezione dopo momenti difficili"

Il commento di Vanessa Leonardi su Nicolò Fagioli

Il noto volto di Sky Sport, Vanessa Leonardi, è intervenuta a Radio FirenzeViola: "Ormai posso definirmi romana e fiorentina acquisita. L'Italia? Parto da Fagioli, che ha dato meno nell'occhio rispetto ad altri però a me è piaciuto. Io sono contenta che sia tornato titolare con la maglia azzurra. Conoscendo le qualità poteva fare di più ma secondo me ha fatto bene".

"Io l'avevo intervistato dopo Venezia-Fiorentina ed era ancora convinto di non andare perché diceva che non l'aveva chiamato nessuno. Non ci sperava. Invece avergli dato questa fiducia è una bella iniezione dopo aver passato momenti non facilissimi. Credo che per la Fiorentina sia un valore aggiunto sapere che questo ragazzo può giocare mezzala ma anche regista. Allegri di lui diceva che era una splendida mezzala destra. Pensando anche a Oulai, è tutto di guadagnato per la Fiorentina"

Su Kayode: "Kayode è un rimpianto, forse bisognava aspettare un po' di più. Siamo tutti bravi a dire che i giovani devono giocare, poi al primo errore li critichiamo subito. Ci vuole equilibrio e pazienza, su Kayode anche. Perché si vedeva che aveva potenzialità, per me è andato via un po' troppo presto. Sono contentissima per lui perché è un ragazzo fantastico, eccezionale".