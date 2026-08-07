L’entusiasmo per Mastantuono: “Papà, quest'anno si va in Europa League, ne sono sicuro”
Uno sguardo al campo e uno al telefonino per non perdersi il momento dello sbarco
A cura di Redazione Labaroviola
07 agosto 2026 07:57
Nulla che possa aver abbassato i livelli di entusiasmo del popolo viola. «Papà, quest'anno si va in Europa League, ne sono sicuro», dice Bernardo, numero 7 sulla maglia rigorosamente viola, uno sguardo al campo e uno al telefonino per non perdersi il momento dello sbarco di Mastantuono. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.