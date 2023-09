L’Empoli fa pagare al suo allenatore il flop della squadra, Zanetti esonerato. Al suo posto ritorna Andreazzoli

Il dopo gara di domenica aveva già fatto capire molto. Paolo Zanetti non è persona che si tira indietro, la decisione quindi di far parlare soltanto il direttore sportivo era già indicativa su quello che sarebbe stato l’epilogo. Era giusto, e doveroso, che le parti si potessero però rivedere a bocce ferme, per fare il punto della situazione e capire ancor meglio quella che sarebbe dovuta essere la decisione. Questa è arrivata.

L’Empoli FC solleva Paolo Zanetti dall’incarico di allenatore della prima squadra. Finisce quindi, dopo sole quattro giornate, il campionato dell’allenatore che lo scorso anno aveva portato la squadra a raggiungere 43 punti. Alla base della decisione, più che gli zero punti, crediamo ci sia l’atteggiamento passivo che stava dimostrando la squadra, mai cresciuta realmente in queste prime quattro partite. Chiaro che le dimensioni (e la prestazione) con cui è arrivata la sconfitta di Roma, ha dovuto far prendere una decisione che fino a poche ore prima della gara non poteva essere preventivabile.

Ricordiamo che Paolo Zanetti è sotto contratto con il club di Monteboro fino al giugno del 2025, con poi un’opzione sulla stagione successiva. Immaginiamo che la decisione, come già scritto, non sia stata presa a cuor leggero. Si credeva molto in Zanetti, al punto di renderlo uomo immagine per la campagna abbonamenti. La speranza, con poi il pensiero che ognuno giustamente potrà avere, è che sia stata fatta la scelta giusta per far riprendere una squadra che al momento appare molto fragile. A mister Zanetti, a Paolo, va il nostro più grande abbraccio, ringraziandolo per i successi sportivi dello scorso anno ma anche per essere stato sempre uomo corretto e di grande rispetto nei nostri specifici confronti.

A breve arriverà anche l’ufficialità per chi subentrerà, con la scelta ricaduta su Aurelio Andreazzoli.