L'Empoli crolla e pensano sia colpa dell'allenatore. Pedullà: "Andreazzoli rischia l'esonero. Zainetti può tornare"

La sconfitta di Aurelio Andreazzoli complica maledettamente la classifica dell’Empoli e verranno fatte valutazioni sull’allenatore che per la prima volta non è più al sicuro. La squadra ha avuto una i...

A cura di Redazione Labaroviola 13 gennaio 2024 20:53

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