L'Empoli arriva al match contro la Fiorentina da imbattuta, al Castellani deve ancora subire un goal

Tre sono le squadre che si sono presentate imbattute prima dell'inizio della sesta giornata: il Torino, la Juventus e, sorprendentemente, l'Empoli. La formazione azzurra arriva al derby contro la Fior...

Tre sono le squadre che si sono presentate imbattute prima dell'inizio della sesta giornata: il Torino, la Juventus e, sorprendentemente, l'Empoli. La formazione azzurra arriva al derby contro la Fiorentina avendo vinto due partite e avendo pareggiato le altre tre. Al Castellani sono arrivati fin qui due pareggi, entrambi per 0-0 per la squadra allenata da D'Aversa.

Nel corso dell'ultima giornata di campionato, la Fiorentina ha vinto la sua prima partita stagionale assoluta dopo cinque pareggi e una sconfitta (in questo caso teniamo di conto anche le due gare dei preliminari di Conference League). Un pari e una sconfitta nelle due precedenti trasferte in Serie A per la compagine guidata da Palladino.

I viola sono in vantaggio in fatto di vittorie nelle partite di campionato giocate al Castellani: cinque contro quattro. Però è anche vero che nelle ultime quattro sfide hanno raccolto solamente due punti e ci sono anche due affermazioni dei padroni di casa. L'ultimo squillo per i gigliati è risalente al 20 novembre 2016, un netto 0-4 (doppiette di Ilicic e Bernardeschi) che è anche in assoluto la vittoria con il maggior scarto in tutti gli Empoli-Fiorentina. Lo scrive Footstat

LE PAROLE DI GILARDINO

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