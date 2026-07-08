L'Egitto protesta: "Vogliamo l'esclusione di Letexier dal Mondiale, ha favorito l'Argentina"
La federazione egiziana protesta per l'arbitraggio di Letexier
A cura di Redazione Labaroviola
08 luglio 2026 16:18
Hany Abou Rida, presidente della Federazione egiziana di calcio, ha chiesto alla Fifa di escludere l'arbitro francese Francois Letexier dal resto del Mondiale, parlando di "errori arbitrali flagranti e dell'applicazione di un doppio standard che ha portato alla sconfitta" nell'ottavo di finale perso 3-2 contro l'Argentina. "Un atto di discriminazione nei confronti della nazionale egiziana", ha concluso Rida