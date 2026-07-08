L'Egitto protesta: "Vogliamo l'esclusione di Letexier dal Mondiale, ha favorito l'Argentina"

La federazione egiziana protesta per l'arbitraggio di Letexier

Hany Abou Rida, presidente della Federazione egiziana di calcio, ha chiesto alla Fifa di escludere l'arbitro francese Francois Letexier dal resto del Mondiale, parlando di "errori arbitrali flagranti e dell'applicazione di un doppio standard che ha portato alla sconfitta" nell'ottavo di finale perso 3-2 contro l'Argentina. "Un atto di discriminazione nei confronti della nazionale egiziana", ha concluso Rida