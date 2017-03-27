Lega Serie A: nuovo presidente entro il 18 aprile o sarà commissariamento

Con voto unanime è stata dichiarata la decadenza degli organi della Lega Serie A. In attesa dell'elezione del nuovo presidente...

La lunga ed intensa giornata vissuta oggi a Coverciano è culminata nel voto unanime che ha determinato la decadenza degli organi della Lega Serie A a causa della mancata elezione del nuovo presidente. Il termine ulimo, comunicato personalmente da Carlo Tavecchio, per l'elezione del nuovo presidente è stato fissato per il prossimo 18 aprile. Di conseguenza, se anche la prossima votazione dovesse concludersi in un nulla di fatto, il rischio sarebbe quello di un commissariamento.