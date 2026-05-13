Juve - Fiorentina domenica alle ore 12? Ecco l’ultima idea della Lega Serie A e della Prefettura

Riunione per trovare un accordo sul possibile slittamento della Finale degli Internazionali e il disputarsi del derby alle 12

Secondo quanto riportato da Sky Sport, la Lega Serie A, la Prefettura e la FITP stanno lavorando sulla possibilità di posticipare la finale degli ATP 1000 Internazionali di Roma alle 17.30 per far giocare il derby (e anche le altre partite che riguardano la lotta Champions, compresa Juventus- Fiorentina) alle ore 12. Seguiranno aggiornamenti con la decisione finale nelle prossime ore.