L'effetto Kvernadze conquista la Serie A: c'è anche la Fiorentina sul nuovo Kvara

il gioiello del Frosinone piace a mezza Europa

Le ottime prestazioni di Giorgi Kvernadze con la maglia del Frosinone stanno attirando l'attenzione di diversi club, tra cui la Fiorentina. L'esterno georgiano è protagonista di un brillante avvio di stagione, condito già da tre gol e un assist in campionato, a cui si aggiungono due marcature in Coppa Italia. Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, sui gradini dello stadio Stirpe nell'ultima gara erano presenti anche gli osservatori del Napoli per seguirlo da vicino.

Il classe 2003, la cui procura fa capo allo stesso agente di Khvicha Kvaratskhelia, è finito pure nei radar della Roma. Acquistato nell'estate 2023 dal Kolkheti Poti per meno di un milione di euro, Kvernadze si è trasformato in uno dei pezzi pregiati e di maggior valore del club ciociaro. Trattenerlo durante il mercato di gennaio si preannuncia complicato, specialmente di fronte alle sirene estere, con i canadesi dell'Hull City tra le società più interessate. In mezzo a questa folta concorrenza, la Fiorentina continua a monitorare la situazione con grande attenzione.