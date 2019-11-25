Lecce-Cagliari, non piove. Campo al momento praticabile. Tutti gli aggiornamenti

Condizioni meteo in netto miglioramento a Lecce. In vista della gara che dovrebbe iniziare alle ore 15 tra i salentini e il Cagliari il terreno di gioco è attualmente praticabile, a differenza di ieri...

Condizioni meteo in netto miglioramento a Lecce. In vista della gara che dovrebbe iniziare alle ore 15 tra i salentini e il Cagliari il terreno di gioco è attualmente praticabile, a differenza di ieri sera, e proprio per questo motivo è, al momento, probabile che la partita si giochi.

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