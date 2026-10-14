Le statistiche inchiodano De Gea: terzultimo per gol evitati e parate. Male anche in passaggi e uscite

Guardando solo i dati si potrebbe dire che De Gea è il peggior portiere della Serie A

La Fiorentina è autrice di un avvio di stagione terrificante, e ad incidere ci sono anche le prestazioni del portiere David De Gea. Il fuoriclasse spagnolo infatti in questo momento dati alla mano potrebbe essere il peggior portiere della Serie A:

Oltre ai 14 gol subiti e gli 0 clean sheet infatti ci sono i dati sulle sue perfomance che sono particolarmente negativi. -2.26 gol evitati, peggio di lui solo Bjilow e Pizzignacco. 53% di parate rispetto ai tiri subiti ed 25º su 28 in Serie A, male anche nelle uscite che sono solo 2 in 6 giornate.

Anche nella costruzione dal basso e nel gioco con i piedi i dati sono terribili, con il 62% di precisione nei passaggi solo 1 portiere in tutta la Serie A ha fatto peggio di lui, si tratta di Palmisani del Frosinone che però è in cima a tutte le classifiche tra parate e gol evitati.

Insomma in questo momento De Gea non sta facendo bene niente. Paga sicuramente l’avvio difficile della squadra che non lo aiuta, ma anche lui non sta certo brillando, anzi. Guardando solo i dati in questo momento si potrebbe dire che è il peggior portiere in Serie A. Brutto da dire per un fuoriclasse come lui, ma il suo momento è difficile