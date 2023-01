Le scommesse sportive spopolano online: il fenomeno del mobile

Le scommesse online sono molto popolari al giorno d’oggi. Sono lontani i tempi in cui le attività di betting si svolgevano solo nei punti vendita autorizzati o nelle ricevitorie. Il mondo delle scommesse si è spostato sul web e una schedina può essere giocata anche online da casa o, perché no, da mobile ovunque si voglia.

La transizione verso il digitale ha riguardato molti settori e quello del gioco ha deciso di cavalcare l’onda offrendo infinite possibilità di fruizione. Vediamo quale può essere il futuro del betting.

Il futuro del betting

Le maggiori piattaforme dedicate al gioco online si stanno evolvendo verso una modalità di betting sempre più interattiva, per far fronte alle richieste dei giocatori. Il gioco online in Italia cresce ogni anno di quasi dieci punti percentuali in termini di spesa. A fare da traino è il mondo delle scommesse sportive, insieme a quello dei casinò online.

Se da una parte lo stato italiano ha sapientemente regolato il mercato del gioco online grazie alla certificazione ADM rilasciata dalle Agenzie delle Dogane e dei Monopoli, dall’altro i maggiori operatori del settore stanno compiendo una vera e propria rivoluzione, intercettando tutte le nuove tendenze provenienti dall’estero e creandone delle proprie. Come ha fatto Sisal, che ha lanciato una tipologia di scommessa calcistica chiamata Duo, che permette di vincere anche quando il marcatore sulla schedina viene sostituito da un altro giocatore che segna al suo posto.

I vantaggi di scommettere da mobile

Scommettere direttamente dal proprio cellulare presenta una serie di vantaggi che vale la pena prendere in considerazione.

Quanti di voi si sono infastiditi quando, trovandosi fuori casa o in un luogo dove non potevano piazzare una giocata, hanno perso la possibilità di vincere una schedina? Il principale vantaggio delle app di scommesse o dei siti mobile consiste nella possibilità di giocare comodamente ovunque ci si trovi. Basta avere una connessione Internet e uno smartphone e il gioco è fatto.

Con una sola app è possibile scommettere su qualsiasi disciplina sportiva. Inoltre, potrete tenere d’occhio il mercato e valutare le quote scommesse dei principali eventi sportivi. Le app di scommesse offrono spesso sconti, offerte e bonus speciali, pertanto giocare da mobile può essere molto vantaggioso.