Edin Dzeko è pronto per l’avventura con la Fiorentina, le sue prime parole sono: “Sono molto felice di essere tornato in Italia“. Domani svolgerà le visite mediche a Villa Stuart a Roma, e poi partirà alla volta di Firenze dove metterà la firma sul contratto che lo legherà alla Fiorentina per un anno con opzione di rinnovo automatico a 1,8 milioni più bonus.