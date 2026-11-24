Pagelle Le pagelle, Nazione: "Jimenez si salva, 6, almeno lotta. Ndour 4, sotto ritmo e inconcludente"

Il giornale almeno una sufficienza la trova, a Jimenez. Per il resto tutti voti sotto e non c'è da stupirsi

IL MIGLIORE

6 – Alex Jimenez Avvio e farraginoso. Poi cerca di prendere le misure e quando si affaccia in avanti aggiunge velocità che però resta quasi fine a se stessa Trova poco terreno fertile dai suoi compagni. E' anche vero che l'ultima scelta è la più complicata, ma almeno lotta.

IL PEGGIORE

4 – Cher Ndour Il passo è quello, quasi dinoccolato e a tratti sotto ritmo. Non fa schermo in modo adeguato, dando sempre l'impressione di non riuscire a dare concretezza. Sciagurato nell'occasione del secondo gol di Varela, quando si fa passare davanti il centravanti avversario.

Lo scrive stamattina in edicola la Nazione