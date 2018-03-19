Le pagelle della stampa: Badelj super, Biraghi e Saponara trascinatori...
Tutti i voti per la partita Torino-Fiorentina da parte dei quotidiani di Firenze: Gazz Stad Naz Rep CorFiSportiello6 66 66Milenkovic6,5 6,56,5 6,56,5Pezzella6,5 6,566,56,5Hugo6 6,56,5 6,56,5Biraghi7...
A cura di Redazione Labaroviola
19 marzo 2018 10:10
Tutti i voti per la partita Torino-Fiorentina da parte dei quotidiani di Firenze:
Gazz Stad Naz Rep CorFiSportiello6 66 66Milenkovic6,5 6,56,5 6,56,5Pezzella6,5 6,566,56,5Hugo6 6,56,5 6,56,5Biraghi7 77 6,57Benassi666,566Badelj7 77 77,5Veretout6,5 6,56,56,57Saponara776,56,56,5Simeone5,5 5,55,5 5,55,5Chiesa6,5 66,5 66,5Falcinelli6 65,5 66Thereau6 66 66