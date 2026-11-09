Pagelle Le pagelle de La Nazione: "Pellegrino 7.5, gran gol di testa, lotta come un leone. De Gea 4.5, pesa l'erroraccio"

Vanoli 6,5, sceglie la strada del coraggio, schierando una squadra intraprendente e offensiva. Gli errori individuali finiscono per pesare sul risultato.

7,5 MATEO PELLEGRINO E vai di mitraglia, scomodando un illustre connazionale. Al primo tiro, colpo di testa vincente. Sta bene e lotta contro gli avversari, senza risparmiarsi. Cerca ancora la via del gol ma non si ripete. Lotta come un vero leone, seguendo le indicazioni dei tifosi. Dall’86’ Beto

4,5 DAVID DE GEA Risponde d’istinto sulla conclusione da fuori di Cabal. Prodezza sul solito Woltemade che a botta sicura si vede respingere il tiro dallo spagnolo. Ma sbaglia totalmente il tempo dell’uscita, tutto sommato facile sul gol di Bremer, macchiando la prova con un errore pesantissimo

6,5 PAOLO VANOLI Sceglie la via del coraggio, che è la strada in questo momento più logica: due mediani a protezione della linea e tanta qualità dietro a Pellegrino, diventato un riferimento prezioso. Una scelta che paga, anche se le ’amnesie’ difensive non aiutano i piani che restano convincenti. Sono infatti gli errori dei singoli a penalizzare una squadra che è apparsa in crescita e che comunque gioca e propone. Approccio stavolta che premia e che deve rimanere costante nel segno della continuità.

Lo scrive stamattina in edicola La Nazione