Le Basi dei Giochi di Cavalli di Corsa

Come si sceglie un cavallo vincente? Nel corso degli anni sono stati scritti migliaia di libri su come trovare e selezionare il puledro giusto su cui puntare. Inutile dire che trovare i vincitori nelle corse dei cavalli non è un compito facile. Ma abbiamo fatto del nostro meglio per fornirti i migliori consigli sulle corse dei cavalli.

Dopo aver letto la nostra guida, avrai bisogno di un luogo dove poter piazzare le tue scommesse in tutta sicurezza. Per questo ti consigliamo vivamente di registrarti prima su Rabona. Utilizzando questo bookmaker potrai scommettere su tutti i tipi di giochi di cavalli di corsa: https://rabona.com/it/horse-racing.

I migliori consigli per le corse di cavalli da seguire per iniziare a ottenere profitti

Il successo a lungo termine nelle scommesse sulle corse dei cavalli può essere raggiunto solo con scommesse accurate. Abbiamo riassunto qui di seguito alcuni consigli e trucchi essenziali, in modo che gli scommettitori possano capire meglio a cosa devono prestare attenzione.

Sfrutta le varie opzioni di scommessa

Chi non ha ancora molta esperienza con giochi di cavalli di corsa dovrebbe concentrarsi principalmente sulle scommesse con il minor rischio possibile.

Le scommesse testa a testa, ad esempio, sono perfettamente adatte a questo scopo. Con questo tipo di scommessa, solo due dei partecipanti sono interessanti, perché i due cavalli competono l’uno contro l’altro.

L’unica cosa che devi determinare è quale dei due cavalli selezionati taglierà per primo il traguardo.

Studia quante più informazioni possibili

In nessun altro sport l’accesso alle informazioni è così importante come neigiochi di cavalli di corsa. In genere ci sono molti elementi relativi agli eventi che lo scommettitore deve prendere in considerazione.

Tra questi, ad esempio, la forma attuale dei cavalli, i risultati delle ultime corse, l’esperienza del fantino, la superficie e la distanza.

Alcuni cavalli si comportano meglio sull’erba che sulla sabbia, mentre per altri animali è vero il contrario. Anche la distanza gioca un ruolo fondamentale, dato che quasi nessun cavallo ha le stesse prestazioni su distanze lunghe e corte. Proprio come per le persone, ci sono differenze anche tra i velocisti e gli atleti di resistenza.

Massimizza i tuoi profitti con i bonus

La maggior parte dei siti di scommesse mette a disposizione dei propri clienti diversi bonus. Di solito sono particolarmente interessanti per i nuovi clienti, che all’inizio possono contare su un generoso pacchetto di benvenuto.

In genere si tratta di un bonus sul deposito, che viene trasferito sul conto scommesse insieme al primo deposito.

Allo stesso tempo, però, anche i clienti già acquisiti dovrebbero tenere gli occhi aperti, perché non è raro che i clienti più fedeli ricevano una o l’altra promozione via e-mail dal casinò.

Ricorda di prestare attenzione alle condizioni del bonus, che stabiliscono, ad esempio, quante volte deve essere scommesso l’importo del bonus prima di poterlo incassare.

Come iniziare a scommettere su giochi di cavalli di corsa