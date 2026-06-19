Le amichevoli estive viola: si parte con la Primavera, poi Gubbio e Deportivo passando dall'Inghilterra
Ufficializzato il calendario delle amichevoli estive: 5 sfide a disposizione di Grosso per testare la rosa viola
La Fiorentina ha ufficializzato il programma delle amichevoli estive che accompagneranno la preparazione della squadra di Fabio Grosso verso la stagione 2026/27. I viola disputeranno cinque test tra luglio e agosto, alternando gli impegni al Viola Park a una mini tournée in Inghilterra.
La prima uscita stagionale è fissata per il 19 luglio alle ore 18:30, quando la prima squadra affronterà la Primavera allo Stadio Curva Fiesole del Rocco B. Commisso Viola Park. Tre giorni più tardi, il 22 luglio alle 19:00, la Fiorentina se la vedrà con il Gubbio, sempre nell'impianto di Bagno a Ripoli. Successivamente la squadra volerà in Inghilterra per due amichevoli contro club di Championship. Il 25 luglio, alle ore 16:00, i viola sfideranno il Queens Park Rangers al Matrade Loftus Road di Londra. Il 29 luglio, invece, appuntamento a Vicarage Road per la gara contro il Watford.
L'ultimo test estivo fin qui programmato è previsto per il 6 agosto alle ore 20:00 al Viola Park, dove la Fiorentina ospiterà il Deportivo La Coruña.