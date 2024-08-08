Le 5 regole principali da seguire durante il gioco al Swiper Casino

L'interesse per il poker online cresce di giorno in giorno e i principianti spesso dimenticano che dovrebbero imparare non solo le regole del gioco, ma anche le norme di comportamento a un vero tavolo...

L'interesse per il poker online cresce di giorno in giorno e i principianti spesso dimenticano che dovrebbero imparare non solo le regole del gioco, ma anche le norme di comportamento a un vero tavolo da poker. Tuttavia, a volte anche i giocatori di poker professionisti che giocano regolarmente al Swiper Casino non osservano il semplice galateo del gioco offline. Nei tornei internazionali, questa omissione può essere motivo di squalifica. Quindi, è meglio imparare subito le regole di comportamento per evitare problemi e guadagnarsi il rispetto dei tuoi avversari.

Il Nit Roll è un indicatore di inesperienza

Il Nit roll è la lunga riflessione dei principianti quando hanno un nat ma temono che la mano venga battuta. Una lunga riflessione è segno di inesperienza. L'atteggiamento nei confronti del nit roll è più indulgente rispetto allo slow roll perché il tempo non viene tirato deliberatamente per le lunghe. Ma il nit roll colpisce l'immagine del giocatore in modo sensibile.

Tenere traccia del tempo

Impiegare troppo tempo per giocare è considerata una mossa scorretta. In alcuni casi, potresti dover riflettere sulle tue mosse, ma non è una buona idea dimenticare che ci si aspetta che tu giochi.

Di solito, su richiesta dei giocatori, il direttore del torneo concede loro 30 secondi per pensare, ma negli ambienti del poker è considerato poco etico pretendere il rispetto rigoroso di questa regola. Soprattutto se il tuo avversario si trova in una posizione difficile. Quindi c'è sempre tempo per prendere una decisione, ma non devi dimenticare i tuoi avversari e non abusare della loro lealtà.

Meno chiacchiere

Un giocatore esperto di Swiper casino può ingannare abilmente un principiante e ottenere informazioni importanti sull'andamento del gioco. Non sei obbligato a rispondere; secondo il galateo del poker, non rispondere ai commenti di qualcuno è la norma.

Parlare è una tecnica molto efficace utilizzata da molti giocatori professionisti. Ad esempio, Daniel Negreanu è un famoso burlone del mondo del poker, spiritoso e prolisso. Ma quando parla di argomenti distratti, Negreanu osserva costantemente i suoi avversari, analizzando le loro reazioni alle sue osservazioni e mettendole in relazione con la situazione al tavolo da gioco. Un altro maestro di poker, William Kassouf, usa il trash talk, ponendo sempre le stesse domande, prendendo tempo e provocando i suoi avversari a prendere decisioni emotive e sbagliate.

Dovresti considerare quanto segue:

Non è consentito parlare di una mano se non vi partecipi. Molti tornei ti penalizzano per questo.

Non accettare di controllare il tavolo mentre il terzo giocatore è all-in.

Evitare il rollio lento

Lo slow roll è un tipo di ritardo speciale del tempo di gioco con una mano impossibile da perdere. Lo slow roll è uno dei trucchi più "sporchi", perché incoraggia il tuo avversario in modo da poterlo poi stuzzicare psicologicamente.

Il destino è stato piuttosto severo con Mikel Hab, che ha recitato un intero melodramma prima di chiamare un all-in di Samantha Abernathy con re in tasca. Ricorda questo caso e, se hai la mano migliore, mostra le tue carte all'avversario subito dopo lo showdown.

Omissione di soccorso: Scappare non è il benvenuto

Cosa devi fare se vuoi abbandonare una partita offline per giocare al Swiper casino? Le regole non ti vietano di lasciare il tavolo in qualsiasi momento. Tuttavia, nella vita di tutti i giorni, è considerato educato dare ai tuoi avversari un preavviso di almeno 20-30 minuti della tua partenza o informarli che ti fermerai per qualche altra mano.

Se hai vinto un grosso piatto, non c'è bisogno di continuare a giocare attivamente. Getta le tue carte nel pass; nessuno ti giudicherà per questo.

Se un giocatore lascia il tavolo subito dopo aver vinto la tua partita, questo si chiama "mordi e fuggi" ed è disapprovato.