Lazzari: "Stagione della Fiorentina fallimentare, ma tutto parte da un centrocampo senza qualità"

Le parole del doppio ex, Andrea Lazzari, in vista della gara di domani tra Fiorentina e Atalanta

L'ex centrocampista di Fiorentina e Atalanta, Andrea Lazzari, è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno: "Visto che non hanno più nulla da chiedere al campionato, potrebbe venire fuori una bella partita: i giocatori sono più liberi di testa, ma il pubblico di Firenze chiede sempre tanto. Ho amici sparsi per Firenze, per me è stata una bella esperienza".

Aggiunge: "Nella vita di tutti i giorni, il comportamento che hai, porta a determinate situazioni. Anche io ho vissuto la mia stagione in viola come questa della Fiorentina: le aspettative erano molto più alte. Per giocatori che sono abituati a lottare per posizioni alte e competizioni europee, giocarsi la salvezza è tutt'altra sensazione".

"Arrivare a capire cosa sia successo nello spogliatoio è difficile. Magari è stata fatta male la scelta dei giocatori per arrivare a certi risultati. Se riesci a dominare tramite il centrocampo, hai molta più probabilità di vincere le partite. Giocare con calciatori di qualità fa rendere meglio anche chi, tecnicamente, è ad un livello inferiore".