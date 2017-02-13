Lazio e Milan si dividono la posta in palio, a Biglia risponde Suso. 1-1 all'Olimpico
Lazio e Milan si annullano: 1-1.
A cura di Gabriele Caldieron
13 febbraio 2017 22:43
È finito il posticipo tra Lazio e Milan che completa il quadro della ventiquattresima giornata di Serie A.
Lazio in vantaggio al minuto 45' grazie ad un rigore causato da Donnarumma per un fallo in uscita su Immobile, Damato indica il dischetto dal quale il capitano Biglia non perdona. Il pareggio rossonero arriva all' 85 grazie a Jesus Fernandez Saez, meglio noto come Suso che sigla l'1-1 per la compagine di Montella.
In classifica la Lazio rimane a 44 punti al sesto posto, il Milan settimo a 41 punti.
Gabriele Caldieron