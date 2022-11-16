Lazio, Luis Alberto non è più intoccabile, si valuta addio già a Gennaio ma servono 25 milioni

Sembra ormai arrivata al capolinea l'avventura di Luis Alberto con la maglia della Lazio. Un'occasione d mercato?

Il rapporto tra la Lazio e Luis Alberto è probabilmente nel momento più difficile dall'arrivo del fantasista spagnolo ad oggi. Mai realmente entrato in sintonia con l'idea di calcio di Sarri, Il mago sembrerebbe pronto a lasciare Formello già a Gennaio, ed al suo posto il club biancoceleste starebbe pensando a Ilic del Verona.

Da inizio stagione, soltanto nove volte (cinque delle quali in Europa League) Luis Alberto ha cominciato dall'inizio, e questo stride e non poco con l'impiego che invece lo spagnolo aveva con Inzaghi, che lo considerava imprescindibile.

Per portarlo via da Roma, però Lotito chiede non meno di 25 milioni di euro, una cifra che senza dubbio appare elevata, soprattutto per la finestra invernale.

SE GONZALEZ NON FA UN GRANDE MONDIALE LE PAROLE DI BARONE SARANNO DANNOSE

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