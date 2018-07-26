Lavagna tattica, Pioli conferma il 4-3-3 con questi undici uomini chiave

Pioli ha deciso di confermare il modulo della scorsa stagione. La Fiorentina ripartirà dal 4-3-3, modulo che mette in risalto una difesa equilibrata, la capacità di inserimento dei centrocampisti viol...

Pioli ha deciso di confermare il modulo della scorsa stagione. La Fiorentina ripartirà dal 4-3-3, modulo che mette in risalto una difesa equilibrata, la capacità di inserimento dei centrocampisti viola, e la qualità offensiva di Chiesa e Simeone.

La formazione base dovrebbe essere la seguente:

In difesa gli uomini sono gli stessi della scorsa stagione, con la differenza dell'arrivo di Lafont al posto del partente Sportiello. Anche a centrocampo si conferma la base dello scorso anno con Veretout e Benassi a fare le mezz'ali. Da capire chi sarà il centrocampista centrale, l'indiziato potrebbe essere Norgaard ma con le cessioni di Cristoforo e Sanchez non è escluso che negli ultimi giorni di mercato Corvino possa regalare un altro nome. In attacco infine siamo quasi al completo con solo un esterno di attacco a sinistra da trovare. Una volta trovato un esterno offensivo segnato con "X" l'attacco sarà completato da Simeone e Chiesa.

Lorenzo Bigiotti