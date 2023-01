Laurienté: “Non è un gran momento per noi. Speriamo di uscirne facendo il miglior risultato possibile”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, Armand Laurienté, esterno offensivo del Sassuolo, ha così parlato prima della partita tra i neroverdi e la Fiorentina: “Non è un gran momento per noi, lavoriamo in allenamento per essere al meglio nel weekend e speriamo di uscire presto da questo momento facendo il miglior risultato possibile”.