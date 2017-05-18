Per l'attacco piace Vlasic dell'Hajduk Spalato. I croati chiedono 5 milioni

Un giocatore offensivo che può ampliare il ventaglio delle soluzioni

Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com pare che la Fiorentina, in vista del restyling al quale tutti i reparti andranno in contro nel corso della prossima sessione di mercato, stia seguendo con attenzione un giovane attaccante. Si tratta di Nikola Vlasic, promettente terminale offensivo attualmente in forza all'Hajduk Spalato.

Il croato classe '97, solitamente impiegato sull'out di destra ma abile sia sul versante opposto che come trequartista, ha già attirato l'attenzione di molti club sia in Premier League che in Bundesliga oltre che in Serie A, dove, oltre ai viola, piace molto a Torino e Sampdoria.

Stando a quanto trapela direttamente dalle esternazioni dell'entourage del giocatore sembra che il prezzo giocatore offensivo croato si aggiri al momento attorno ai 5 milioni di euro.