L'Atalanta parte male, pareggio in casa contro il Pisa. Nzola gioca bene e mette in difficoltà la difesa nerazzurra

Il primo tempo ha portato in dote un risultato a sorpresa. Il quarto iniziale della partita ha visto la Dea entrare sul rettangolo verde con il piglio della favorita, imponendosi in fretta sul piano d...

Il primo tempo ha portato in dote un risultato a sorpresa. Il quarto iniziale della partita ha visto la Dea entrare sul rettangolo verde con il piglio della favorita, imponendosi in fretta sul piano della supremazia territoriale ma non per quanto riguarda le occasioni da gol nitide. Man mano che sul cronometro trascorrono i minuti e il punteggio rimane immutato, il Pisa acquisisce coraggio. E al 26’ trova l’episodio che sblocca il match in proprio favore: al termine di un’azione insistita, nel tentativo di anticipare e spazzare l’area, Hien finisce per battere il proprio portiere Carnesecchi e deposita in rete il cross di Angori. I toscani non si accontentano del vantaggio e insistono, flirtando pure con il raddoppio: non fosse stato per un super riflesso sul colpo di testa di Moreo, l’avrebbero pure trovato.

La reazione della Dea, invece, passa più per i nervi che dalla qualità delle giocate, il risultato è una pericolosità ben poco pronunciata. E lo svantaggio all’intervallo. Nella pausa però Juric tocca le corde giuste e al rientro si vede un’Atalanta diversa. Che si aggrappa al suo centravanti di ritorno Scamacca, al ritorno in campo da titolare dopo oltre un anno e capace di timbrare subito al primo appuntamento, con una bella conclusione dall’interno dell’area di rigore. Qualche minuto più tardi il centravanti avrebbe anche il pallone per raddoppiare e siglare il sorpasso, ma il suo colpo di testa si infrange in pieno sulla traversa. La Dea preme, ma quando riesce a superare la muraglia difensiva dei toscani sbatte sul loro portiere Semper.

E, anche grazie alle forze fresche tirate dentro dalla panchina, il Pisa riesce a contenere la fame di vittoria dei padroni di casa, assicurandosi un punto pesantissimo, su un campo molto difficile, nella notte del ritorno in Serie A dopo oltre trentaquattro anni. Per il corso di Ivan Juric, invece, c’è da cominciare con un pareggio e un punto che sa decisamente di occasione non sfruttata. Lo scrive TMW