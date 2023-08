L’Aston Villa vuole chiudere domani per Zaniolo. Operazione di prestito oneroso con riscatto a 20 milioni

Nicolò Zaniolo viaggia sempre più verso l’Aston Villa, una richiesta precisa di Emery. I contatti sono fitti e si potrebbe chiudere entro domani, almeno questo sono le intenzioni del club inglese. Il Galatasaray ha dato il via libera, si sta lavorando sugli ultimi bonus. Operazione da 3 milioni di prestito oneroso, 20 per il diritto di riscatto e 7 di bonus. Zaniolo manterrebbe l’ingaggio di circa 3 milioni, in caso di riscatto avrebbe un contratto per altri cinque anni. C’era stato un tentativo dello Zenit molto concreto e con un ingaggio nettamente superiore, ma la Premier e il pressing di Emery stanno facendo la differenza. Il Galatasaray aveva dato la disponibilità a scendere sotto i 35 milioni della clausola, adesso si sta lavorando per trovare la totale quadratura. Lo scrive Alfredo Pedullà