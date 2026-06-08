L'Arezzo neopromosso in Serie B interessato ai giovani della Fiorentina: occhi su Martinelli, Kospo e Sadotti

Il DS dell'Arezzo neopromosso in B osserva tre giovani prospetti della Fiorentina

L'Arezzo, appena promosso in Serie B, guarda con attenzione in casa Fiorentina per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Il direttore sportivo Nello Cutolo avrebbe individuato tre giovani talenti viola come possibili innesti.

Secondo quanto riportato da il Corriere di Arezzo, il nome in cima alla lista è quello di Tommaso Martinelli, estremo difensore classe 2006 che detiene il primato di più giovane portiere titolare nella storia della Fiorentina in Serie A e che arriva da una stagione positiva in prestito alla Sampdoria.

L'asse di mercato tra Arezzo e Firenze coinvolge anche il reparto difensivo. Gli amaranto stanno infatti monitorando con interesse due centrali di grande prospettiva: il bosniaco Eman Kospo, arrivato dal Barcellona e già nel giro della nazionale maggiore oltre che della prima squadra viola, e Edoardo Sadotti, reduce da una stagione da protagonista con la Primavera campione d'Italia.