L'arbitro va a visionare la VAR per un tocco di mano. Niente rigore e ammonizione per Benassi..

Episodio curioso interno al 22' del primo tempo. Dopo gli sviluppi di un corner, Chiesa raccoglie fuori dall'area e calcia verso la porta

Episodio curioso interno al 22' del primo tempo. Dopo gli sviluppi di un corner, Chiesa raccoglie fuori dall'area e calcia verso la porta. A prendere la palla è N'kolou con un dubbio tocco di mano. L'arbitro, dopo una lunga consultazione della VAR, nega il penalty ai viola e ammonisce Benassi per proteste.