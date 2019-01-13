L'arbitro va a visionare la VAR per un tocco di mano. Niente rigore e ammonizione per Benassi..
Episodio curioso interno al 22' del primo tempo. Dopo gli sviluppi di un corner, Chiesa raccoglie fuori dall'area e calcia verso la porta
A cura di Redazione Labaroviola
13 gennaio 2019 15:06
Episodio curioso interno al 22' del primo tempo. Dopo gli sviluppi di un corner, Chiesa raccoglie fuori dall'area e calcia verso la porta. A prendere la palla è N'kolou con un dubbio tocco di mano. L'arbitro, dopo una lunga consultazione della VAR, nega il penalty ai viola e ammonisce Benassi per proteste.