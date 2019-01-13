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L'arbitro va a visionare la VAR per un tocco di mano. Niente rigore e ammonizione per Benassi..

Episodio curioso interno al 22' del primo tempo. Dopo gli sviluppi di un corner, Chiesa raccoglie fuori dall'area e calcia verso la porta

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 gennaio 2019 15:06
L'arbitro va a visionare la VAR per un tocco di mano. Niente rigore e ammonizione per Benassi.. -
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Episodio curioso interno al 22' del primo tempo. Dopo gli sviluppi di un corner, Chiesa raccoglie fuori dall'area e calcia verso la porta. A prendere la palla è N'kolou con un dubbio tocco di mano. L'arbitro, dopo una lunga consultazione della VAR, nega il penalty ai viola e ammonisce Benassi per proteste.

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