L’arbitro di Fiorentina-Juventus sarà Colombo: i viola con lui in 7 partite non hanno mai vinto
Colombo non porta fortuna alla Fiorentina
A cura di Andrea Pagni
04 novembre 2026 12:37
Il designatore arbitrale Orsato ha reso noto le sue scelte per le partite della prossima giornata di Serie A. Per la delicatissima partita tra Fiorentina e Juventus Orsato ha scelto Andrea Colombo e i precedenti con i viola sono pessimi.
In 7 partite con lui la Fiorentina ha raccolto ben 4 pareggi e 3 sconfitte e soprattutto 0 vittorie. Lo scorso anno con lui è arrivato il pareggio con l’Inter e Torino in casa e soprattutto le sconfitte interne con Verona e Roma.
Discorso diverso per la Juventus che in 12 partite ha vinto 6 partite, 2 pareggi e 4 sconfitte. Speriamo che la Fiorentina possa dunque ribaltare il trend