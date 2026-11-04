L’arbitro di Fiorentina-Juventus sarà Colombo: i viola con lui in 7 partite non hanno mai vinto

Colombo non porta fortuna alla Fiorentina

Il designatore arbitrale Orsato ha reso noto le sue scelte per le partite della prossima giornata di Serie A. Per la delicatissima partita tra Fiorentina e Juventus Orsato ha scelto Andrea Colombo e i precedenti con i viola sono pessimi.

In 7 partite con lui la Fiorentina ha raccolto ben 4 pareggi e 3 sconfitte e soprattutto 0 vittorie. Lo scorso anno con lui è arrivato il pareggio con l’Inter e Torino in casa e soprattutto le sconfitte interne con Verona e Roma.

Discorso diverso per la Juventus che in 12 partite ha vinto 6 partite, 2 pareggi e 4 sconfitte. Speriamo che la Fiorentina possa dunque ribaltare il trend