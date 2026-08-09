L'appello di Baldini ad Antognoni: "La Fiorentina non è della proprietà ma dei tifosi viola, vai al Centenario!"

Le parole dell'allenatore dell'Under 21 Silvio Baldini a margine dell'evento "La Versiliana"

Il commissario tecnico della Nazionale Under 21, Silvio Baldini, è intervenuto oggi alla Versiliana in occasione della presentazione di Una vita da dieci, il libro dedicato a Giancarlo Antognoni.

L’allenatore toscano ha affrontato anche la querelle che, in questi giorni, vede coinvolto l’ex capitano viola, lanciandogli un vero e proprio appello:

"Fatti dare il permesso dal sindaco e vai allo stadio per festeggiare insieme ai fiorentini".

Baldini ha poi aggiunto:

"Se ti senti umiliato dalla proprietà, è giusto che tu non vada. Ma la Fiorentina non è della proprietà: la Fiorentina appartiene ai tifosi viola".