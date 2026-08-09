La Fiorentina incassa 1,2 milioni dalla cessione di Braschi al Thun ed avrà il diritto di recompra
La formula della cessione dell'attaccante fiorentino agli svizzeri del Thun: sarà solo un arrivederci?
Riccardo Braschi saluta la Fiorentina.
Operazione definita per una cessione a titolo definitivo dell'attaccante viola agli svizzeri del Thun. Un'operazione che porterà nelle casse viola 1,2 milioni di euro con un diritto di recompra fissato in favore del club viola.
Una cessione a titolo definitivo quindi con una piccola finestra che potrebbe riportare il classe 2006 a giocarsi nuovamente le sue chances in maglia viola.
Intanto il calciatore si trasferirà in Svizzera nella squadra che ha vinto l'ultimo campionato e potrà cercare di mettersi in mostra lontano da Firenze dopo aver vestito la maglia della prima squadra in più circostante durante la gestione Vanoli.